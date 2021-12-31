Штат Делавер вводить НС через коронавірус. Там відпочиває родина Байденів
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Штат Делавер вводить надзвичайну ситуацію через ситуацію з коронавірусом. Сьогодні там відпочиває президент США Джо Байден та його дружина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Губернатор штату Делавер Джон Карні заявив про введення НС й задіяння ресурсів Національної гвардії для покриття нестачі кадрів у медцентрах.
"На рівні штату ми зосереджені на зниженні навантаження на наші лікарні цієї зими та на вакцинації ще більшої кількості жителів штату Делавер", - заявив губернатор.
Тим часом Байден та його дружина відпочивають у будинку в Вілмінгтоні.