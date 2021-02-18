Штам коронавірусу з ПАР може знизити ефективність вакцини Pfizer на 66%

Вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.

Вчені досліджували реакцію сконструйованого штаму вірусу проти зразків крові пацієнтів, яким вже ввели вакцину і виявили, що в цій ситуації вироблення нейтралізуючих антитіл знижується на дві третини або 66% в порівнянні з рівнем, показаним проти коронавірусу, поширеного в США.

У той же час, поки немає доказів, що штам коронавіруса з ПАР дійсно знижує ефективність антитіл, які виробляються з допомогою вакцини Pfizer. І тому поки лікарі радять продовжувати використовувати препарат скрізь, оскільки якщо він не захистить від зараження коронавірусом, то хоча б знизить ризик важкого перебігу хвороби у щеплених. А це знижує навантаження на медичну систему, що є одним із завдань вакцинації.

Зараз дослідження ефективності вакцини Pfizer проти південноафриканського штаму тривають. Також розробники будуть досліджувати як працює препарат проти варіанту коронавірусу з Бразилії.