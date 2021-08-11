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Штам коронавірусу "Йота" не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ

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Женева, Середа 11 серпня 2021 17:41
Штам коронавірусу "Йота" не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ Фото: Марія Ван Керхове, експерт ВООЗ (twitter.com mvankerkhove)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що штам "Йота" є менш небезпечним, ніж інший варіант коронавірусу під назвою "Дельта". Попередні дослідження вказують на те, що "Йота" не викликає серйозного захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова експерта ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу в Женеві.

"Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант ("Йота" - ред.) не призводить до більш тяжкого захворювання та не призводить до більш серйозного спалаху заражень", - сказала вона.

Експерт ВООЗ додала, що у районах США, де більшість випадків були пов'язані з "Йота", вже починає домінувати штам "Дельта".

"Таким чином, варіант "Дельта", здається, переважає над варіантом "Йота", - зазначила Ван Керхове.

Нагадаємо, сьогодні у США заявили, що штам "Йота" є більш смертоноснішим за інші варіанти коронавірусу.

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