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Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 180 країнах, - ВООЗ

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Середа 15 вересня 2021 10:00
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 180 країнах, - ВООЗ Фото: "Дельта"-штам зафіксували в 180 країнах світу (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксували щонайменше в 180 країнах світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВОЗА.

За даними організації, штам коронавірусу "Альфа" (відомий як "британський") зафіксували в 193 країнах і територіях, "Бета" (з Південної Африки) - у 142, варіант "Гамма" (з Бразилії) - о 96.

За останній тиждень (6-12 вересня) у світі зареєстровано 3 931 221 випадок захворювання COVID-19.

"У всіх регіонах зареєстровано зниження числа нових випадків захворювання порівняно з попереднім тижнем. Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за останній тиждень, також зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем і склало 62 546", - повідомили у ВООЗ.

Нагадаємо, що глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що організація поки не підтримує використання паспортів про вакцинацію в якості умов для подорожей.

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