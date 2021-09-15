Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 180 країнах, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксували щонайменше в 180 країнах світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВОЗА .

За даними організації, штам коронавірусу "Альфа" (відомий як "британський") зафіксували в 193 країнах і територіях, "Бета" (з Південної Африки) - у 142, варіант "Гамма" (з Бразилії) - о 96.

За останній тиждень (6-12 вересня) у світі зареєстровано 3 931 221 випадок захворювання COVID-19.