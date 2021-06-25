Штам коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніше звичайного, - ВООЗ

Індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший, ніж початковий штам, виявлений в Ухані. Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони Здоров'я Сум'я Свамінатан.

Трансляція сеансу питань і відповідей велася на сторінці ВООЗ в Twitter .

"Хороші новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.

За словами Свамінатан, враховуючи швидкість поширення, варіант "Дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу у світі.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповівши, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта"-штамом коронавірусу, є більш важчим. За його словами, вакциновані українці від нього захищені.

Стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються в Київській лікарні.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" складе 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.