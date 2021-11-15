Штам "Дельта" спровокував у Китаї новий спалах коронавірусу

Зокрема, внаслідок спалаху в деяких містах північно-східного Китаю обмежили виїзд людей для стримання поширення інфекції.

Вказано, що майже за місяць (17 жовтня по 14 листопада) у Китаї було зафіксовано 1308 випадків коронавірусу, що перевищує кількість у 1280 захворювань внаслідок літнього спалаху штаму "Дельта".

"Це дозволяє стверджувати про найбільший спалах штаму в Китаї, який зачепив 21 регіон країни", - йдеться в повідомленні.

За іформацією видання, найбільший спалах хвороби зафіксовано у місті Дальян на північному сході країни.

Крім того, у декількох містах поблизу Дальяна, включаючи міста Дандон, Аншан та Шеньян, запровадили 14-денний карантин для усіх приїжджих з Дальяну.

Разом з тим, станом на 14 листопада материковий Китай повідомив про 98 315 підтверджених випадків захворювання коронавірусом та 4 636 летальних випадків.