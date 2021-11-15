RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штам "Дельта" спровокував у Китаї новий спалах коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

У північному сході Китаю зафіксували новий масштабний спалах коронавірусу. Він був викликаний "Дельта"-штамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, внаслідок спалаху в деяких містах північно-східного Китаю обмежили виїзд людей для стримання поширення інфекції.

Вказано, що майже за місяць (17 жовтня по 14 листопада) у Китаї було зафіксовано 1308 випадків коронавірусу, що перевищує кількість у 1280 захворювань внаслідок літнього спалаху штаму "Дельта".

"Це дозволяє стверджувати про найбільший спалах штаму в Китаї, який зачепив 21 регіон країни", - йдеться в повідомленні.

За іформацією видання, найбільший спалах хвороби зафіксовано у місті Дальян на північному сході країни.

Крім того, у декількох містах поблизу Дальяна, включаючи міста Дандон, Аншан та Шеньян, запровадили 14-денний карантин для усіх приїжджих з Дальяну.

Разом з тим, станом на 14 листопада материковий Китай повідомив про 98 315 підтверджених випадків захворювання коронавірусом та 4 636 летальних випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКоронавірус "Дельта"