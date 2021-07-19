Штам "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19, - Ляшко

В Україні присутній штам "Дельта". За словами міністра охорони здоров'я Віктор Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна".
Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.
"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані та отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".