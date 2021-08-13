Штам "Дельта" в Греції домінує серед нових випадків коронавірусу

Спеціаліст з інфекційних хвороб та член урядового Комітету експертів з коронавірусу Хараламбос Гогос заявив, що штам "Дельта" став домінуючим серед виявлених випадків у Греції. На нього припадає 79,1% нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, скоро ця цифра може сягнути 90% і це відбудеться швидше, ніж очікувалося науковою спільнотою.

Водночас інфекціоніст зазначив, що за останні 20 днів кількість госпіталізацій хворих коронавірусом збільшилася вдвічі.

Так, Національна організація громадського здоров'я у четвер оголосила про 3605 нових випадків COVID-19 у Греції, а кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії збільшилася до 240.