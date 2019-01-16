У штабі ООС розповіли деталі поранення 10 українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Через обстріли бойовиків був пошкоджений вантажний автомобіль

На Донбасі через обстріли бойовиків був пошкоджений вантажний автомобіль, в результаті чого отримали поранення п'ять військовослужбовців та п'ять отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в ході обстрілів російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке, з ПТРК за напрямом населеного пункту Калинове був пошкоджений вантажний автомобіль, в результаті чого отримали поранення 5 військовослужбовців та 5 отримали травми (баротравма).

В ООС відзначили, що всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донеччині за день, 16 січня 2019 року, поранення і травми отримали 10 українських військових.

За даними штабу, на Донбасі сьогодні було зафіксовано чотири обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики обстрілювали українських військових з ПТРК в районі селища Троїцьке, з автоматичних гранатометів поблизу Південного, з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Чермалыка і заборонених Мінському мінометів поблизу Новоселівки Другий.