ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У штабі ООС розповіли деталі поранення 10 українських військових

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 19:30
У штабі ООС розповіли деталі поранення 10 українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Через обстріли бойовиків був пошкоджений вантажний автомобіль

На Донбасі через обстріли бойовиків був пошкоджений вантажний автомобіль, в результаті чого отримали поранення п'ять військовослужбовців та п'ять отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в ході обстрілів російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке, з ПТРК за напрямом населеного пункту Калинове був пошкоджений вантажний автомобіль, в результаті чого отримали поранення 5 військовослужбовців та 5 отримали травми (баротравма).

В ООС відзначили, що всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донеччині за день, 16 січня 2019 року, поранення і травми отримали 10 українських військових.

За даними штабу, на Донбасі сьогодні було зафіксовано чотири обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики обстрілювали українських військових з ПТРК в районі селища Троїцьке, з автоматичних гранатометів поблизу Південного, з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Чермалыка і заборонених Мінському мінометів поблизу Новоселівки Другий.

На Донбасі за день постраждали 10 українських військових Словаччина надала гумдопомогу лікарні на Донбасі
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся