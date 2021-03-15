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У штабі ООС назвали кількість вакцинованих від COVID-19 військових

Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил триває вакцинація від коронавірусу. Станом на сьогодні, 15 березня, першу дозу вакцини Covishield отримали близько 6 тисяч військовослужбовців зі складу ООС.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Серед вакцинованих від коронавірусу близько 1000 медичних працівників. Післявакцинальних ускладнень у військовослужбовців зі складу ООС поки не фіксували.

Кампанію з вакцинації військових в ООС проводять 10 мобільних бригад, які складаються з двох лікарів та медичної сестри. Вони пройшли спеціальну підготовку та володіють технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги у разі побічних ефектів.

Нагадаємо, вакцинація військовослужбовців на Донбасі почалася 25 лютого. Першими щеплення отримали особовий склад госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Як заявляв головний епідеміолог Збройних сил України, на вакцинацію від коронавірусу погодилися менше ніж 20% військових зі складу ООС. Станом на 4 березня було вакциновано близько 800 військових.

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Новини України військовівакцинаціяООСКоронавірус
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