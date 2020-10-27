У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку зафіксували спалах коронавірусу

Робота штаб-квартири ООН в Нью-Йорку фактично паралізована через спалах коронавірусу. Захворювання виявили серед співробітників делегації однієї з країн.

Про це повідомляє DW.

"Зараження виявлено у не менш 5 співробітників делегації однієї з країн. У вівторок були скасовані всі наради, на яких було необхідна особиста присутність", - зазначає видання.

Нагадаємо, в кінці вересня Генеральна асамблея ООН вперше провела збори онлайн. Допускали тільки по одному дипломату від 193 країн, а глави держав виступали в онлайн-режимі.

Більшість заходів проходили віртуально. Від кожної з 193 країн-учасниць допустили тільки по одному представнику кожної країни в зал Генасамблеї. Зустріч у залі проходила з дотриманням соціальної дистанції і масочного режиму. На тижні Генасамблеї не було рукостискань і обіймів.

Як писало РБК-Україна, раніше в ООН заявляли, що введення тимчасового базового доходу для вразливих груп населення у 132 країнах, що розвиваються, може приборкати сплеск захворюваності COVID-19.