RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штаб Байдена меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена оперативно изменил стратегию после того, как было совершено покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агенство отмечает, что Байден прекратил словесные нападки на Трампа и вместо этого сосредоточился на послании о единстве.

Также в течение нескольких часов после субботней стрельбы, штаб Байдена снял телевизионную рекламу и приостановил другие политические коммуникации. В том числе те, которые освещали вынесенный Трампу приговор в мае по делу о выплате денег порнозвезде с целью предотвращения сексуального скандала перед выборами в США 2016 года.

"Мы должны объединиться как одна нация", - сказал Байден выступая в Белом доме в воскресенье.

В новом обращении он осудил политическое насилие, как сделал это в субботу после покушения, а также попросил американцев "позволить ФБР делать свою работу".

Reuters пишет, что теперь Белый дом и кампания Байдена будут опираться не на словесные нападки на Трампа в ближайшие дни, а на историю осуждения президентом разного рода политического насилия, включая его резкую критику "беспорядков", вызванных протестами в университетских городках по поводу конфликта между Израилем и Газой. Об этом агентству на условиях анонимности сообщили представители штаба президента США.

Напомним, что вчера, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. В него стреляли, когда тот выступал на митинге в штате Пенсильвания. В результате атаки политику прострелили правое ухо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, стрелок, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп