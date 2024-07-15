Штаб Байдена меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Агенство отмечает, что Байден прекратил словесные нападки на Трампа и вместо этого сосредоточился на послании о единстве.

Также в течение нескольких часов после субботней стрельбы, штаб Байдена снял телевизионную рекламу и приостановил другие политические коммуникации. В том числе те, которые освещали вынесенный Трампу приговор в мае по делу о выплате денег порнозвезде с целью предотвращения сексуального скандала перед выборами в США 2016 года.

"Мы должны объединиться как одна нация", - сказал Байден выступая в Белом доме в воскресенье.

В новом обращении он осудил политическое насилие, как сделал это в субботу после покушения, а также попросил американцев "позволить ФБР делать свою работу".

Reuters пишет, что теперь Белый дом и кампания Байдена будут опираться не на словесные нападки на Трампа в ближайшие дни, а на историю осуждения президентом разного рода политического насилия, включая его резкую критику "беспорядков", вызванных протестами в университетских городках по поводу конфликта между Израилем и Газой. Об этом агентству на условиях анонимности сообщили представители штаба президента США.