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Штаб Байдена меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Понедельник 15 июля 2024 01:57
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Штаб Байдена меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена оперативно изменил стратегию после того, как было совершено покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агенство отмечает, что Байден прекратил словесные нападки на Трампа и вместо этого сосредоточился на послании о единстве.

Также в течение нескольких часов после субботней стрельбы, штаб Байдена снял телевизионную рекламу и приостановил другие политические коммуникации. В том числе те, которые освещали вынесенный Трампу приговор в мае по делу о выплате денег порнозвезде с целью предотвращения сексуального скандала перед выборами в США 2016 года.

"Мы должны объединиться как одна нация", - сказал Байден выступая в Белом доме в воскресенье.

В новом обращении он осудил политическое насилие, как сделал это в субботу после покушения, а также попросил американцев "позволить ФБР делать свою работу".

Reuters пишет, что теперь Белый дом и кампания Байдена будут опираться не на словесные нападки на Трампа в ближайшие дни, а на историю осуждения президентом разного рода политического насилия, включая его резкую критику "беспорядков", вызванных протестами в университетских городках по поводу конфликта между Израилем и Газой. Об этом агентству на условиях анонимности сообщили представители штаба президента США.

Напомним, что вчера, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. В него стреляли, когда тот выступал на митинге в штате Пенсильвания. В результате атаки политику прострелили правое ухо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, стрелок, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

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