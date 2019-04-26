На Шрі-Ланці затримали 70 підозрюваних у терактах

Поліція затримала понад 70 осіб, яких підозрюють у серії вибухів на Шрі-Ланці, скоєних 21 квітня. Про це повідомляє News First.

Представник військово-морського флоту лейтенант Исура Соориябандара зазначає, що в порту Коломбо була посилена безпека.

"Більше 70 підозрюваних були заарештовані за станом на сьогодні у зв'язку з Великодніми терактами", - повідомив представник поліції Шрі-Ланки.

У той же час прес-секретар армії Шрі-Ланки Сумита Атапатту закликав громадськість залишатися пильним до можливої небезпеки.

Нагадаємо, 21 квітня вранці на Шрі-Ланці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби. Вибухи сталися в рамах в Коччікаде (Західна провінція), Катувапитье, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Крім того, на острові в результаті терактів на всій території країни ввели комендантську годину - з 22:00 до 04:00. Дане рапоряжение було підписано президентом республіки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Майтрипала Сирисена після терактів на Шрі-Ланці прийняв рішення ввести в країні надзвичайний стан. Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримали додаткові повноваження для забезпечення безпеки держави і народу.

Крім того, бойовики "Ісламського держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці.

Повідомлялося, що в результаті терактів загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.