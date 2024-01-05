RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Суд вынес приговор очередному предателю

Фото: Шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Суд вынес приговор очередному предателю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор предателю, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой. Следующие 12 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Предателя интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Всю информацию он отправлял "связному" российской спецслужбы - боевику одной из оккупационных группировок России на временно оккупированной части восточного региона Украины. После этого данные поступали кадровому сотруднику управления ФСБ по Ростовской области Николаю Блохину.

"Разведданные нужны были захватчикам для планирования собственных боевых операций на передовой и осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям украинских войск", - пишет СБУ. 

Коллаборационист был задержан во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в начале марта 2022 года.

Фото: Шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Суд вынес приговор очередному изменнику (t.me/SBUkr)

Вражеским пособником оказался житель Новогродовки Покровского района. В начале полномасштабной войны он публично поддержал террористов. Об этом он писал на собственных страницах в запрещенных российских соцсетях.

12 лет за решеткой

Согласно ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, предателю назначили 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержало "политэксперта"-предателя, готовившего для российских изданий заказные статьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияСлужба безопасности Украины