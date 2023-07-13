Шойгу уволил генерала, который обвинил его в "обезглавливании армии"

По словам генерала, который по данным СNN, был командующим 58-й армией РФ на Запорожском направлении, он поднял вопросы об "отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии постов артиллерийской разведки и массовой гибели и ранениях" оккупантов от артиллерии.

"Также я поднял ряд других проблем и обо всем этом высказался на самом высоком уровне откровенно и предельно жестко. Я не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, которые существуют сегодня в армии в части боевой работы и обеспечения", - добавил он.

По словам Попова, министр обороны РФ Сергей Шойгу "подписал приказ и избавился" от него, обвинив в государственной измене.

"Как говорили сегодня многие командиры дивизионных полков, военнослужащие ВС Украины не смогли прорвать нашу армию с фронта, (но) наш старший начальник (скорее всего имеется ввиду Шойгу, - ред.) ударил по нам с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент", - сказал Попов.

Что известно о 58-й армии РФ

Как пишет СNN, Штаб 58-й общевойсковой армии находится в оккупированном городе Бердянск Запорожской области с базой в отеле "Дюна", который подвергся ракетному обстрелу утром во вторник, 11 июля, в результате чего был ликвидирован еще один российский генерал-лейтенант Олег Цоков.