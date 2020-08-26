Шовковський йде на місцеві вибори в команді УДАР

Фото: Олександр Шовковський (dynamo.kiev.ua)

Український футболіст Олександр Шовковський йде на місцеві вибори. Він йде від партії УДАР.

Про це оголосив Віталій Кличко на з'їзді партії УДАР.

Самого Шовковського на з'їзді немає, він записав спеціальне відеозвернення. У ролику він пояснив, що не може бути присутнім особисто, так як знаходиться в штабі Національної збірної, де готується до матчу в Лізі націй. Він також подякував Віталію Кличку за запрошення приєднатися до його команди.

З'їзд партії проходить в Klitschko Expo на НСК "Олімпійському".

Олександр Шовковський входить у трійку футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України. Один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів в Лізі чемпіонів УЄФА. Шовковський вважається найкращим воротарем в історії незалежної України.

Нагадаємо, раніше український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва.

Зазначимо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.