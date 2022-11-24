Скрыть потери? На оккупированном Донбассе изымают документы убитых "вагнеровцев"

Представители оккупационных администраций на Донбассе, вероятно, пытаются скрыть потери в живой силе в результате боев с украинскими военными. Так, во временно захваченной РФ Горловке медиков заставляют забирать документы ликвидированных наемников из ЧВК "Вагнер", и поскорее избавляться от тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки", - говорится в публикации.

Куда именно отправляют тела ликвидированных оккупантов - в настоящее время неизвестно.