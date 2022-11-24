RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скрыть потери? На оккупированном Донбассе изымают документы убитых "вагнеровцев"

Фото: транспортировка тел российских военных (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители оккупационных администраций на Донбассе, вероятно, пытаются скрыть потери в живой силе в результате боев с украинскими военными. Так, во временно захваченной РФ Горловке медиков заставляют забирать документы ликвидированных наемников из ЧВК "Вагнер", и поскорее избавляться от тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки", - говорится в публикации.

Куда именно отправляют тела ликвидированных оккупантов - в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ, на территории РФ в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

Напомним также, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, раскол в армии РФ связан с отсутствием слаженности, поскольку те же "вагнеровцы" и "кадыровцы" подчиняются отдельно своим главарям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины