Не скрылись от глаз и ударов. Военные показали ликвидацию россиян под Бахмутом

Сегодня, 30 января, военные 93 бригады уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.
"93 всегда вас видит" - работа ОМБр Холодный овраг на Бахмутском направлении", - заявил Павлюк.
Он также добавил, что оккупантам не уйти от глаз и ударов украинского войска даже ночью.
Напомним, на днях в сети появилось видео, как украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов.
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