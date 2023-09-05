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В Шотландии напали на троих подростков из Украины

Фото: в Шотландии группа людей напала на подростков из Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Эдинбурге, столице Шотландии группа из восьми человек напала на троих украинских подростков. Полиция расследует преступление и ищет нападающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Утверждается, что группа из восьми молодых людей, находившихся в темной одежде, совершила нападение на двоих 13-летних и одного 15-летнего мальчика из Украины. Один из пострадавших получил ножевое ранение, другой – рваную рану уха. Еще одного подростка избили кулаками.

Пострадавшим украинцам была оказана помощь в больнице. Полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обращается за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, чтобы найти виновных в нападении.

"Я знаю, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, какая у них может быть", - отметил детектив Кейт Фэйрберн.

Нападение на украинского мальчика в Германии

В немецком городе Айнбек неизвестный мужчина напал на мальчика из - за украинского языка. Он схватил десятилетнего ребенка и опрокинул через перила моста.

По данным украинского посольства, прокуратура города Гёттинген в связи с инцидентом возбудила дело по обвинению в попытке убийства.

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Шотландиянапад на українців