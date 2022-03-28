Шольц про закупівлю системи ПРО: "У нас сусід готовий використати насильство заради своїх інтересів"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що розглядається можливість закупівлі систем протиракетної оборони для захисту країни від можливого нападу з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава німецького уряду не уточнив, про який тип системи ПРО може йти мова, і допустив аналог ізраїльського "Залізного купола".
"Це, безумовно, одне з питань, яке ми обговорюємо, і на те є вагома причина", - сказав він громадському телеканалу ARD.
Відповідаючи на запитання, чи мала намір Німеччина закупити систему протиракетної оборони з більшою дальністю, ніж її батареї Patriot, Шольц наголосив на необхідності усвідомлювати, що "у нас є сусід, який готовий використовувати насильство для відстоювання своїх інтересів".
За даними газети Bild am Sonntag, нещодавно при зустрічі канцлера з главою Міноборони Німеччини Еберхардом Цорном обговорювався протиракетний щит для всієї території країни. Видання стверджує, що йшлося зокрема про можливе придбання ізраїльської системи "Arrow 3". Офіційного підтвердження такої інформації немає.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шольц оголосив, що Німеччина різко збільшить свої витрати на оборону до більш ніж 2% свого економічного виробництва і вкладе 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів) в оборону.
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