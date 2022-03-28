Шольц про закупівлю системи ПРО: "У нас сусід готовий використати насильство заради своїх інтересів"

Глава німецького уряду не уточнив, про який тип системи ПРО може йти мова, і допустив аналог ізраїльського "Залізного купола".

"Це, безумовно, одне з питань, яке ми обговорюємо, і на те є вагома причина", - сказав він громадському телеканалу ARD.

Відповідаючи на запитання, чи мала намір Німеччина закупити систему протиракетної оборони з більшою дальністю, ніж її батареї Patriot, Шольц наголосив на необхідності усвідомлювати, що "у нас є сусід, який готовий використовувати насильство для відстоювання своїх інтересів".

За даними газети Bild am Sonntag, нещодавно при зустрічі канцлера з главою Міноборони Німеччини Еберхардом Цорном обговорювався протиракетний щит для всієї території країни. Видання стверджує, що йшлося зокрема про можливе придбання ізраїльської системи "Arrow 3". Офіційного підтвердження такої інформації немає.