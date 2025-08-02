Шокирующая правда о сухофруктах, которую не знает почти никто
Сухофрукты давно стали популярным перекусом. Они удобные, сладкие и кажутся здоровой альтернативой сладостям. Но эксперты предупреждают: это совсем не то же самое, что свежие фрукты.
Главный миф о том, что сухофрукты суперполезны, развенчивает РБК-Украина со ссылкой на Instagram генетика и ученого Александра Коляды.
Что нужно знать всем о сухофруктах?
На самом деле сухофрукты - это концентрированный продукт с собственными рисками для здоровья.
Во время сушки из плодов удаляется до 80-90% влаги, оставляя только сахара, клетчатку, часть минералов (калий, железо) и антиоксидантов. Однако вместе с этим они часто проходят дополнительную обработку, туда добавляют еще больше сахара, сернистый ангидрид для яркого цвета или масло, чтобы не слипались.
Горсть сушеного манго - это не просто несколько кусочков, а концентрат одного большого фрукта. Есть их легче, быстрее и слаще, поэтому люди часто переедают незаметно.
В результате - вместо перекуса получаем "конфету" на 300 ккал, что существенно влияет на уровень сахара в крови и может мешать контролю веса, отмечает Коляда.
На что стоит обратить внимание при употреблении сухофруктов?
Высокий гликемический индекс
Из-за концентрированного содержания сахара сухофрукты быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или метаболическим синдромом.
Высокое содержание клетчатки
Это хорошо для пищеварения, но в больших количествах может вызвать вздутие или дискомфорт у чувствительных людей.
Потери витаминов
Во время сушки разрушаются, в частности, витамин С, поэтому надеяться на полный набор полезных веществ от сухофруктов не стоит.
Правильное хранение
Чтобы избежать порчи или появления плесени, храните их в герметичных емкостях в сухом и прохладном месте. Перед употреблением промойте их.
Количество продукта
Порция должна быть маленькой. Не горсть за раз, а несколько кусочков - как сладкий акцент к основной пище.
Без добавок
Выбирайте те, которые не содержат добавленного сахара, красителей или консервантов.
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