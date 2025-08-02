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Шокирующая правда о сухофруктах, которую не знает почти никто

Суббота 02 августа 2025 08:34
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Шокирующая правда о сухофруктах, которую не знает почти никто Фото: Полезнее ли сухофрукты, чем обычные фрукты (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Сухофрукты давно стали популярным перекусом. Они удобные, сладкие и кажутся здоровой альтернативой сладостям. Но эксперты предупреждают: это совсем не то же самое, что свежие фрукты.

Главный миф о том, что сухофрукты суперполезны, развенчивает РБК-Украина со ссылкой на Instagram генетика и ученого Александра Коляды.

Что нужно знать всем о сухофруктах?

На самом деле сухофрукты - это концентрированный продукт с собственными рисками для здоровья.

Во время сушки из плодов удаляется до 80-90% влаги, оставляя только сахара, клетчатку, часть минералов (калий, железо) и антиоксидантов. Однако вместе с этим они часто проходят дополнительную обработку, туда добавляют еще больше сахара, сернистый ангидрид для яркого цвета или масло, чтобы не слипались.

Горсть сушеного манго - это не просто несколько кусочков, а концентрат одного большого фрукта. Есть их легче, быстрее и слаще, поэтому люди часто переедают незаметно.

В результате - вместо перекуса получаем "конфету" на 300 ккал, что существенно влияет на уровень сахара в крови и может мешать контролю веса, отмечает Коляда.

На что стоит обратить внимание при употреблении сухофруктов?

Высокий гликемический индекс

Из-за концентрированного содержания сахара сухофрукты быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или метаболическим синдромом.

Высокое содержание клетчатки

Это хорошо для пищеварения, но в больших количествах может вызвать вздутие или дискомфорт у чувствительных людей.

Потери витаминов

Во время сушки разрушаются, в частности, витамин С, поэтому надеяться на полный набор полезных веществ от сухофруктов не стоит.

Правильное хранение

Чтобы избежать порчи или появления плесени, храните их в герметичных емкостях в сухом и прохладном месте. Перед употреблением промойте их.

Количество продукта

Порция должна быть маленькой. Не горсть за раз, а несколько кусочков - как сладкий акцент к основной пище.

Без добавок

Выбирайте те, которые не содержат добавленного сахара, красителей или консервантов.

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