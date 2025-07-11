Шокирующая правда о пользе гаджетов, о которой вы даже не знали

Цифровые технологии и гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они все больше вытесняют традиционные способы коммуникации и работы, а время, которое мы проводим с экранами, неуклонно растет.

О шокирующих результатах влияния на мозг гаджетов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Цифровая деменция: Секретная угроза для молодежи?

Исследователи предупреждают: цифровые инструменты - это мощная сила, способная как укреплять, так и разрушать наше когнитивное здоровье. Все зависит от трех ключевых факторов: возраста пользователя, частоты использования и типа потребляемого контента. Вы удивитесь, насколько по-разному гаджеты влияют на молодых и пожилых людей!

Нейробиолог Манфред Спитцер ввел тревожный термин - "цифровая деменция". Он описывает состояние, когда чрезмерное использование цифровых технологий приводит к проблемам с памятью и негативно влияет на структуру и функции мозга.

Эта проблема особенно критична для подростков и молодежи. В этот возраст происходят интенсивные процессы нейроразвития, в частности в префронтальной коре головного мозга, которая отвечает за сложные когнитивные задачи, такие как принятие решений, контроль импульсов и внимание.

Риск СДВГ возрастает вдвое!

Недавнее исследование шокирует: у подростков, которые активно пользуются цифровыми устройствами, симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обнаруживают в два раза чаще, чем у тех, кто пользуется ими редко.

Снижение производительности и эмоциональные качели

Увеличение времени, проведенного с мобильными устройствами, среди детей дошкольного возраста связано со снижением производительности и повышенной эмоциональной реактивностью.

Комплекс проблем

Чрезмерное использование смартфонов ассоциируется с трудностями в когнитивно-эмоциональной регуляции, импульсивностью, ухудшением когнитивных функций, зависимостью от социальных сетей, застенчивостью и низкой самооценкой. Кроме того, это вызывает и более серьезные медицинские проблемы: ухудшение сна и физической формы, нездоровые пищевые привычки, боль и мигрень, а также изменения в объеме серого вещества мозга.

Существует даже термин "цифровая ангедония"

Это когда люди, особенно молодежь, теряют способность находить радость в реальном мире после постоянного воздействия высоко стимулирующего цифрового контента. Это происходит из-за притупления естественных схем вознаграждения, вызванное чрезмерной "нейроинженерной" стимуляцией. Это особенно опасно, ведь детский мозг еще созревает, и его нейронные цепи, отвечающие за мотивацию и эмоциональную регуляцию, легко нарушить.

Запомните главный принцип

При правильном уровне и типе стимуляции цифровые инструменты могут поддерживать и даже оптимизировать работу мозговых цепей. Но при чрезмерном воздействии контента, что вызывает легкое выделение дофамина, есть риск их нарушить.

Парадоксальный враг для пожилых людей

Иронично, но для пожилых людей ситуация кардинально отличается. Многие из них сталкиваются с барьерами для использования цифровых технологий: ограниченный доступ к интернету, неумение пользоваться смартфонами или компьютерами, финансовые ограничения. Такая "цифровая изоляция" может неожиданно ускорить снижение когнитивных функций.

Для этой возрастной группы социальная разобщенность, одиночество и отсутствие умственной активности имеют крайне негативное влияние. И именно этим факторам цифровые инструменты способны эффективно противодействовать!

Риск деменции снижается вдвое!

Исследование, охватившее более 18 000 взрослых в возрасте 50-65 лет (наблюдение длилось 17 лет), показало: регулярные пользователи интернета имели примерно вдвое меньший риск развития деменции, чем нерегулярные.

Замедление когнитивного снижения

Мета-анализ 57 исследований (более 400 000 взрослых, средний возраст 69 лет) обнаружил, что использование гаджетов и интернета связано со снижением риска когнитивных нарушений и уменьшением темпов снижения когнитивных функций со временем.

Индикатор здоровья мозга

Исследования 2015-2020 годов даже предполагают, что использование цифровых технологий может быть индикатором когнитивных изменений. Анализ данных показал, что прекращение использования интернета, компьютеров и планшетов коррелирует с ухудшением когнитивных функций у пожилых людей. Это может свидетельствовать, что активное пользование гаджетами является определенным маркером здоровой активности мозга.

Чтобы использование цифровых технологий было максимально полезным для пожилых людей, следует учитывать три ключевые функции:

Сложность

Обучение цифровым технологиям стимулирует психику и держит мозг в тонусе.

Связь

Мессенджеры и почта помогают оставаться на связи с друзьями и семьей, борясь с социальной изоляцией и одиночеством.

Компенсация

Цифровые инструменты можно использовать себе на пользу, например, устанавливать напоминания о встречах или приеме лекарств.

Для преодоления цифровой изоляции у старших людей рекомендуют использовать удобные устройства (планшеты с большими иконками и упрощенным интерфейсом) и организовывать учебные семинары по цифровым технологиям.