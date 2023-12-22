На востоке и юге мокрый снег и дожди, местами гололедица: погода на завтра

Завтра, 23 декабря, на востоке и юго-востоке страны возможны дожди и мокрый снег. Кое-где на дорогах страны гололедица.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Завтра на востоке и юго-востоке страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь", - пишет пресс-служба.
Кое-где на дорогах страны гололедица.
Отмечается, что ветер западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 23 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью и днем от -3 до +2. В Киеве в течение суток около 0.
Предупреждение о непогоде
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - пишет гидрометцентр.
Фото: предупреждение о непогоде (meteo.gov.ua)
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