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На востоке и юге мокрый снег и дожди, местами гололедица: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 23 декабря, на востоке и юго-востоке страны возможны дожди и мокрый снег. Кое-где на дорогах страны гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Завтра на востоке и юго-востоке страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь", - пишет пресс-служба.

Кое-где на дорогах страны гололедица. 

Отмечается, что ветер западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от -1 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от -1 до +1 ночью и от -1 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от +0 до +6 ночью и от +0 до +6 днем;
  • на востоке будет колебаться от +1 до +5 ночью и от +2 до +5 днем.

Фото: погода на 23 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем от -3 до +2. В Киеве в течение суток около 0.

Предупреждение о непогоде

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - пишет гидрометцентр.

Фото: предупреждение о непогоде (meteo.gov.ua)

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