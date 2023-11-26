На востоке сильные дожди, а на остальных территориях снег й гололедица: погода на сегодня

Сегодня, 26 ноября, в восточных и юго-восточных областях возможны сильные дожди. На остальных территориях Украины местами мокрый снег, гололедица и метели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
В гидрометеорологическом центре предупредили о сложных погодных условиях, а именно:
Отмечается, что ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с.
Температура:
Фото: погода на 26 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, ночью без осадков; днем значительный снег, метели, в юго-восточных районах сильный снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; днем порывы 17-22 м/с, местами по области 25 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -5 до +0, а в Киеве - ночью и днем от -2 до +0
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности: Сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с; метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.