На востоке сильные дожди, а на остальных территориях снег й гололедица: погода на сегодня

Сегодня, 26 ноября, в восточных и юго-восточных областях возможны сильные дожди. На остальных территориях Украины местами мокрый снег, гололедица и метели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

В гидрометеорологическом центре предупредили о сложных погодных условиях, а именно:

в восточных и юго-восточных областях значительные дожди. Ночью в Харьковской и Днепропетровской областях значительный мокрый снег;

в Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях, днем и в Сумской области сильный мокрый снег и дождь, гололед;

в Одесской, днем и в Черкасской и Черниговской областях сильный снег, днем в Киевской области и местами в Винницкой области значительный снег, метели, снежные заносы;

в западных, Житомирской, ночью и в Винницкой областях местами небольшой снег, ночью в большинстве северных областях без осадков.

Отмечается, что ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -1 до -3 днем;

на севере будет колебаться от -1 до -3 ночью и от -1 до -3 днем;

на юге будет колебаться от +0 до +11 ночью и от +1 до +15 днем;

на востоке будет колебаться от +0 до +3 ночью и от +8 до +13 днем.

Фото: погода на 26 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, ночью без осадков; днем значительный снег, метели, в юго-восточных районах сильный снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; днем порывы 17-22 м/с, местами по области 25 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -5 до +0, а в Киеве - ночью и днем от -2 до +0

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности: Сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с; метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.