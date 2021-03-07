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Шмигаль: запис на щеплення від COVID допоможе отримати паспорт вакцинації, якщо його введуть

Автор: РБК-Україна

В Україні з 1 березня розпочався запис на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Запис на щеплення допоможе українцям отримати паспорт про COVID-вакцинації, якщо його введуть у світі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

"Цифрова система, розроблена Мінцифрою і МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення від COVID-19 у випадку, якщо у світі будуть введені так звані паспорти вакцинації", - написав він.

Шмигаль зазначив, що на вакцинацію вже записались понад 155 тисяч осіб.

Він також нагадав, що на вакцинацію можна записатися за допомогою програми "Дія" або зателефонувавши в національний контакт-центр МОЗу.

Нагадаємо, 6 березня прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.

Крім того, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергові щеплення громадських діячів.

Зазначимо, пізніше у Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.

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Новини України паспортДенис ШмигальКоронавірус
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