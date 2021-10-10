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Шмигаль: зростання ВВП складе близько 4%, але може перешкодити хвиля COVID

Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на зростання ВВП на рівні 4% за підсумками 2021 року. Але перешкодити цьому може чергова хвиля COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми очікуємо, що цього року зростання ВВП складе близько 4% і це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може перешкодити цьому сценарію - це чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження", - зазначив Шмигаль.

За його словами, оптимістичний прогноз засновано на стабільно зростаючому споживчому попиті, середній зарплаті вище 500 доларів, зростанні інвестицій до рекордного за чотири роки показника, рекордному врожаю та зростанні аграрного сектора.

Нагадаємо, раніше Світовий банк зберіг прогноз відновлення економіки України в 2021 році на рівні 3,8% після падіння на 4,0% в 2020 році.

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ВВПДенис Шмигаль