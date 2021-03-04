Шмигаль розкрив "комерційний прийом" виробників COVID-вакцин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробники вакцин від коронавірусу просять укладати з ними угоди про нерозголошення. На такий "комерційний прийом" вони йдуть, щоб конкуренти не могли отримати доступ до технологічної інформації.
Про це Шмигаль заявив під час прес-конференції в Києві.
За словами прем'єра, Україна уклала угоди про нерозголошення з шістьма компаніями-виробниками вакцин.
"Це все 6 вакцин, зареєстрованих в цивілізованому світі. Дві з них отримали дозвіл на використання в Україні (Pfizer і AstraZeneca), решта - по мірі подання документів цими компаніями", - заявив Шмигаль.
Він зазначив, що виробники вакцин ретельно підходять до комерційної таємниці.
"Ні ціна, ні особливості вакцин не підлягають розголошенню. Документацію подають в останні дні. Коли ми знаємо, що надходить вакцина, за 5-7 днів передають пакет документів на реєстрацію, притримуючи поширення технологічної інформації. Це така комерційний прийом виробників для того, щоб як можна менше інформації розходилося до конкурентів", - пояснив Шмигаль.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ заборонив розголошувати умови закупівлі COVID-вакцин, через те, що це може привести до розірвання контракту.
Також повідомлялося, що Україна в березні очікує отримати понад 2 млн доз вакцин від коронавірусу.