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Шмигаль провів другу нараду з мерами з питань COVID-19

Київ, Четвер 19 листопада 2020 19:11
Шмигаль провів другу нараду з мерами з питань COVID-19
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів другу нараду з українськими мерами. Знову обговорювали різні питання, пов'язані з карантином і пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Під час наради Шмигаль знову закликав міських голів дотримуватися карантин вихідного дня, який є єдиною альтернативою локдауну.

"Ми не хочемо вводити жорсткий локдаун, як навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради", - сказав мерам Шмигаль.

Також прем'єр-міністр погодив питання забезпечення безперебійної подачі кисню в лікарнях за рахунок розширення потужності електромереж біля госпіталів.

Шмигаль заявив, що уряд направило в регіони 870 мільйонів гривень для збільшення кількості ліжко-місць з киснем.

Нагадаємо, сьогодні, після бойкоту на минулих вихідних Івано-Франківськ все-таки вводить карантин вихідного дня. До цього місцева влада слідом за Львовом скасувала вихідні по суботах і неділях.

На минулих вихідних ряд українських міст відмовився дотримуватися обмеження: Львів, Одеса, Черкаси, Дніпро, Мукачево, Тернопіль, Маріуполь, Житомир, Слов'янськ та Краматорськ.

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