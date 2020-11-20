Шмигаль закликав церковників допомогти в боротьбі з коронавірусом під час свят

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив церкви допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу під час зимових свят. Йдеться про мінімізацію скупчень людей у церквах.

Про це він заявив під час зустрічі зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

Він зазначив ефективність взаємодії уряду і релігійників ще навесні, а тому треба знову посприяти уникненню великим скупченням людей під час найближчих свят.

"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Хрещення тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільні заходи, щоб мінімізувати кількість захворювань", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр розповів, що уряд і церковна рада створять робочі групи для напрацювання спільних кроків по боротьбі з пандемією.

У четвер Шмигаль провів другу нараду з українськими мерами. Знову обговорювали різні питання, пов'язані з карантином і пандемією коронавірусу. Він заявив про готовність вислухати пропозиції мерів щодо карантину.

Також сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав число ліжок з підбитими киснем для лікування хворих COVID-19. Їх кількість продовжують збільшувати: зараз їх більше 24 тисяч.