Шмигаль: поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати ситуацію з COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поступове зняття обмежень, які були введені через коронавірус, дасть можливість постійно контролювати ситуацію з захворюваністю в Україні і у випадку спалахів оперативно їх локалізувати. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він усвідомлює відповідальність влади за життя і здоров'я українців.

"Мені пишуть численні повідомлення та листи з проханням прискорити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя і здоров'я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який ми повинні пройти, щоб почати процес ослаблення обмежень", - зазначив прем'єр.

Він також підкреслив, що у світі є три сценарії, як жити в умовах пандемії.

"Перший - це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадан турецькі власті вводять комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити в найближчі магазини тільки з 9 до 14 годин. Такий сценарій точно не для нас", - зазначив Шмигаль.

За його словами, другий варіант є ліберальним.

"Повернутися до звичного життя і відкрити всі установи. Наслідувати приклад Швеції. Однак зараз у Швеції виявлено понад 18600 випадків захворювань і зафіксовано понад 2100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це в п'ять разів вище, ніж зараз в Україні", - додав він.

А третій варіант, за словами прем'єра, це запуск адаптивного карантину з переходом до нових соціальних норм життя.

"І третій сценарій - це не вибирати між здоров'ям і економікою, а запускати адаптивний карантин з переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія і Польща, динаміка захворювань на яких схожа на ситуацію в Україні", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок вівторка, 28 квітня, заразилися коронавірусом 9 410 осіб. 992 пацієнти вже одужали. За добу заразився 401 людина. Це на дев'ять випадків більше, ніж вчора.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.