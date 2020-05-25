Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусом

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19. Так, під головуванням глави уряду відбулася нарада щодо медичних закупівель, пов’язаних із запобіганням поширенню COVID-19, та наданням медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що пріоритетом в держзакупівлях має бути локалізація, тобто в першу чергу мають закупатися товари українського виробництва. Він дав доручення Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. При цьому всі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані

Глава Кабміну також дав протокольне доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

"Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - сказав прем'єр.

При цьому міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування тощо.

"У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro", але за скороченою процедурою", - заявив Степанов.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна уникла масштабної епідемії коронавірусу завдяки завчасному введенню карантину.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я опублікувало 5 етапів ослаблення карантину в Україні.