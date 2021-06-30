Шмигаль доручив активізувати аудит COVID-сертифіката для поїздок до ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката, який використовуватиметься для поїздок до країн Євросоюзу. А також прискорити роботу з підписання відповідної угоди з Єврокомісією.

Про це він заявив на засіданні уряду .

За його словами, Україна вже завершує підготовку до запуску COVID-сертифікатів, які будуть повністю відповідати вимогам Єврокомісії. Цей документ можна буде згенерувати в додатку або на порталі "Дія", а в перспективі - отримати у сімейного лікаря.

"Ми вже прийняли необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже з 1 липня розпочнеться їх бета-тестування", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що доручив віце-прем'єру з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифіката та підписання відповідної угоди з Єврокомісією