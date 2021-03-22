Шмигаль підтримує слова Байдена про Путіна-"вбивцю"

Він зазначив, що геополітична ситуація наразі непроста, зокрема, через коронавірусну кризу.

"Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - заявив він.

Раніше Байден назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Путін відповів президенту США і побажав йому "бути здоровим" та сказав, що "хто обзивається, той сам так називається".