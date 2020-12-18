Шмигаль очікує на отримання мільйони вакцин від COVID-19 у березні

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з березня місяця Україна отримає перший мільйон доз вакцини від коронавірусу з глобальною ініціативою COVAX. При цьому вакцинація лікарів почнеться в лютому.

Про це Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми по національному плану, який сформований Міністерством охорони здоров'я, повинні почати вакцинацію лікарів вже в лютому. З березня місяця ми отримаємо перший мільйон доз вакцин із глобальної ініціативи COVAX", - заявив він.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

Крім того, раніше спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що бюджет на наступний рік передбачає закупівлю вакцини від COVID-19 для 2 мільйонів українців. При цьому уряд буде залучати додаткові кошти.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості Денис Шмигаль, Сергій Марченко, Ольга Голубовська та інші студії обговорюють Держбюджет 2021. Також гадають над тим, чи не поїдуть українські лікарі на заробітки до Польщі й чи вистачить коштів на заробітну плату медпрацівникам. Крім того, Савік Шустер візьме ексклюзивне інтерв'ю з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 18 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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