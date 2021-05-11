RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль оцінив терміни досягнення колективного імунітету від COVID в Україні

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії.

Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, українці прожили рік з COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.

"Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет",- вважає Шмигаль.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусу. За добу померли 119 осіб і 8617 пацієнтів одужали від COVID-19.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість українців мають прищепити від COVID до Дня незалежності.

Крім того, українські вчені прогнозують, що через дефіцит вакцин від COVID Україна може отримати колективний імунітет від коронавірусу тільки в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує в липні вакцинувати 70% дорослого населення Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Денис ШмигальCOVID-19