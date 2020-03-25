Шмигаль назвав джерело попадання коронавірусу в Україну

За останні дні єдиним джерелом коронавірусу в Україні були люди, які повернулися до країни з подорожей або з заробітків. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, саме цим прем'єр пояснити необхідність повністю перекрити кордони.

"За останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу до України був потік громадян з-за кордону, і цей потік триває. І це посилює і збільшує число людей, заражених цією інфекцією", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 березня припиняється будь-який рух через кордон України з обох сторін.

На сьогоднішньому засіданні уряду також запропонували передбачити кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення. Передбачається, що контрабанда медичних масок, халатів і т. д. буде карається штрафами; в разі контрабанди у значному розмірі - до трьох років в'язниці; групою осіб чи у великому розмірі - від трьох до шести років позбавлення волі.