Шмигаль про коронавірус в Україні: ситуація контрольована

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд контролює ситуацію навколо можливого поширення коронавірусу в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у своєму Telegram.

За словами прем'єр-міністра, український уряд здатний мінімізувати поширення коронавірусу всередині країни.

"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України закупило понад 90 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Тести дозволяють виключити наявність звичайного грипу.

Крім цього повідомлялося, що МОЗ направив додатково німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19 в 8 регіонів України.