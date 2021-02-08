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Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії

Автор: РБК-Україна

Динаміка COVID в Івано-Франківській області схожа на ситуацію в початку пандемії в Чернівецькій області. На сьогодні на Прикарпатті фіксується спалах захворювання.

Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

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За його словами, епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, але є й спалахи.

"Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що була на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківська область посилила карантин у зв'язку зі спалахом COVID. Зокрема, заборонено масові заходи за участю більше 20 осіб; дискотеки, роботу нічних клубів, банкети; запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

Сьогодні Шмигаль підтвердив, що розглядається можливість повернення до адаптивного карантину в Україні.

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