Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії

Динаміка COVID в Івано-Франківській області схожа на ситуацію в початку пандемії в Чернівецькій області. На сьогодні на Прикарпатті фіксується спалах захворювання.

Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента .

За його словами, епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, але є й спалахи.

"Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що була на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області", - зазначив Шмигаль.