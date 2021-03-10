Кабмін: чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує виключно безпечні вакцини.

Про це він заявив у ході засідання Кабінету міністрів.

"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль. Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу. Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.