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Кабмін: чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує виключно безпечні вакцини.

Про це він заявив у ході засідання Кабінету міністрів.

"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу. Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4392 щеплення.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник у 10 тисяч щеплень на добу.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.

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Новини України ВакцинаДенис ШмигальКоронавірус
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