Кабмін: чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує виключно безпечні вакцини.
"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль.
Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу. Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.
Нагадаємо, в Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4392 щеплення.
Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник у 10 тисяч щеплень на добу.
За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.