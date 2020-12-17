Шмигаль: 2021 рік буде перехідним етапом повернення до життя після COVID-19

Наступний рік стане перехідним етапом у боротьбі з COVID-19 і повернення до нормального життя після посилених карантинних обмежень на тлі пандемії. В Україні у 2021 році крім вакцинації будуть додаватися поліпшені протоколи лікування захворювання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Велика онлайн-розмова НВ".

За його словами, щоб повністю прибрати ризик пандемії коронавірусної хвороби - 90% населення країни мають бути вакциновані, однак це не реально в нинішніх умовах.

Він додав, що вакцини від COVID-19 неможливо привезти відразу для всіх громадян країни, але відразу й не захочуть вакцинуватися.

За словами прем'єра, вакцинація буде добровільна. Насамперед вакцини будуть отримувати медики, далі військові, які воюють на сході країни, а також люди в інтернатних закладах.

Другий етап - вакцинування правоохоронців, військових, людей похилого віку і ризикових груп.

Шмигаль зазначив, що вакцинування медиків почнеться в лютому, далі з березня буде проходити вакцинація наступних категорій громадян.

Крім того, прем'єр зазначив, що також буде можливість вакцинуватися на комерційній основі.

За словами Шмигаля, для першої хвилі вакцинації необхідно буде близько 2 млн доз вакцини, для наступних етапів близько 10 млн.

Раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу. Мова йде про проєкт постанови №4500.

Також президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить у перелік 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.