Шмыгаль о неравномерности отключения света: не ищите черную кошку в темной комнате

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет", - заявил Шмыгаль.

По его словам, между станцией, производящей электроэнергию, и домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию.

"Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы", - добавил премьер-министр.

Именно поэтому отключения электроэнергии происходят по стране неравномерно. Шмыгаль добавил, что критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит украинцев от внеплановых аварийных отключений.