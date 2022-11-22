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Шмыгаль о неравномерности отключения света: не ищите черную кошку в темной комнате

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне атакуют подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию, что иногда делает невозможным этот процесс. Поэтому в Украине происходят неравномерные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет", - заявил Шмыгаль.

По его словам, между станцией, производящей электроэнергию, и домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию.

"Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы", - добавил премьер-министр.

Именно поэтому отключения электроэнергии происходят по стране неравномерно. Шмыгаль добавил, что критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит украинцев от внеплановых аварийных отключений.

Напомним, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Стало известно, что украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений света, по меньшей мере, до конца марта.

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ЭлектроэнергияВойна в Украине