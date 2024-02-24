Путь к новой жизни: как пациентам с ампутацией получить протезы

Те, кто потерял конечности, нуждаются в комплексной помощи: квалифицированной хирургической помощи, психологической поддержке, реабилитации и протезировании.

После ампутации человек часто испытывает растерянность. Непонятно, как жить дальше, куда обращаться за помощью, как привыкнуть к новым условиям. Государство стремится облегчить этот путь. Важно, чтобы в момент отчаяния человек, его близкие знали, к кому обратиться.

Маршрут пациентов с ампутациями

Процесс восстановления человека с ампутацией - это сложный и долгий путь, который требует комплексного подхода. К нему привлечено большое количество специалистов: врачи, специалисты по реабилитации.

Этап 1. Ампутация

Сначала все пациенты нуждаются в хирургическом вмешательстве. После, если нет дополнительных осложнений, начинается стадия восстановления. Одновременно с медицинской, оказывается реабилитационная помощь. Этот период называют острым. Его основная цель - предотвратить появление осложнений. В частности, речь идет о застойной пневмонии, пролежнях и тромбозах. Рубец медленно заживает. С культи снимают швы.

Особое значение приобретают нормальный распорядок дня и качественное питание. Все время пациент находится под контролем и наблюдением врачей.

Этап 2. Заживление

После ампутации конечности наблюдается выраженный отек культи и прилегающих тканей. Это нормальная реакция организма на оперативное вмешательство.

В этот период начинается профилактика контрактур (ограничение подвижности в суставе) и проводится антиотечная терапия, которая дает результат через несколько недель.

Этап 3. Допретезная реабилитация

Когда рубец зажил, начинается допротезная реабилитация с привлечением мультидисциплинарной реабилитационной команды специалистов. Этот процесс предусматривает три важных компонента:

физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах,

проведение компрессионной терапии (бинтование эластичным бинтом или с помощью компрессионного чулка),

массаж рубца, гигиену культи и менеджмент фантомной боли.

Правильная компрессия улучшает циркуляцию крови, снижает болевые ощущения и впоследствии - сокращает сроки адаптации культи к протезу. Параллельно происходит восстановление двигательных навыков ампутированной конечности. Перечень упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда. Она же контролирует реабилитационный процесс и отслеживает эффективность вмешательств.

Также во время допротезной реабилитации врачи должны рассказать пациенту исчерпывающую информацию обо всех производителях вспомогательных средств реабилитации и необходимых документах для получения протеза.

Выбор предприятия - за пациентом. Список протезных предприятий можно найти на сайте Минсоцполитики или на дашборде по ссылке.

Этап 4. Протезирование

Важный этап получения протеза - формирование соответствующего вывода. Это может сделать врачебная комиссия, мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК) или специалисты медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

В документе обязательно должны быть учтены все особенности и потребности пациента с указанием характеристик средства реабилитации.

Для представления документов для обеспечения протезом можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центру предоставления административных услуг или территориальному управлению Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Также можно подать документы через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики.

Какие документы нужны?

Заявление соответствующего образца Для военных обязательно - справка от командира воинской части об обстоятельствах травмы. Заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) - военные или МСЭК/ врачебно-консультативной комиссии/ МГРК - гражданские. Паспорт гражданина Украины (или документ, который его заменяет). Справку о присвоении идентификационного кода. Удостоверение УБД или ветерана военной службы (военные при наличии).

Позже пациент получит электронном кабинете лица с инвалидностью направление на протезирование. После чего надо обратиться к протезному предприятию любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения.

После того как пациент выбрал протезное предприятие, начинается взаимодействие с протезистом: подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих и тому подобное.

Изготовление протеза может занять в среднем 45 рабочих дней. При простых случаях для изготовления протеза достаточно 3 недель. Максимальное время ожидания с момента подачи документов до обеспечения протезом - 3 месяца.

Все услуги и изделия - бесплатные для людей и полностью покрываются государством.

Этап 5. Протезная реабилитация

Когда протез изготовлен, наступает этап протезной реабилитации и адаптации. Мультидисциплинарная реабилитационная команда, к которой присоединяется протезист, учит пациента пользоваться изделием, помогает восстановить двигательную активность и привыкнуть к протезу.

Также мультидисциплинарная реабилитационная команда должна проверить правильность подбора протеза и возможность человека им пользоваться. Такая проверка удостоверяется подписью руководителя реабилитационной команды в акте приема-передачи протеза.

Также, с согласия пациента, для которого изготовили протез, может осуществляться фото- и видеофиксация процесса передачи. Это позволяет государству как проконтролировать сам факт установки протезов, так и улучшить контроль за их качеством.

Ранее сообщалось, что украинцы с протезами могут обслуживать и ремонтировать их в Украине бесплатно в рамках государственной программы протезирования. Однако протезы должны быть получены за границей.

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