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Школи Києва вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві встановлено низку заборон у школах. Від батьків вимагатимуть COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

Ця заборона діє у всіх зонах карантину.

Нагадаємо, починаючи з 1 вересня, навчальні заклади Києва продовжать роботу у штатному режимі.

Зазначимо, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину.

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