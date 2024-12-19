В школе Винницы возник конфликт: отец ученицы избил учителя во время ссоры

В Винницком лицее №6 произошел резонансный инцидент. Отец одной из учениц напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении своей дочери. Конфликт закончился серьезными травмами для педагога.

Словесная перепалка переросла в драку

По словам очевидцев, между отцом и учителем возник напряженный разговор, который быстро перерос в драку.

Педагога госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.