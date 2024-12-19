В школе Винницы возник конфликт: отец ученицы избил учителя во время ссоры

Сегодня в Винницком лицее №6 произошел скандальный инцидент, отец одной из учениц избил учителя трудового обучения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Винница Online".
В Винницком лицее №6 произошел резонансный инцидент. Отец одной из учениц напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении своей дочери. Конфликт закончился серьезными травмами для педагога.
По словам очевидцев, между отцом и учителем возник напряженный разговор, который быстро перерос в драку.
Педагога госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что 14 сентября 2023 года в Ровенской области учитель на уроке применил физическую силу к ученику. Он жестоко бил ребенка ногами у всех на глазах.