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В школе Винницы возник конфликт: отец ученицы избил учителя во время ссоры

Украина, Четверг 19 декабря 2024 15:36
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В школе Винницы возник конфликт: отец ученицы избил учителя во время ссоры Фото: избил учителя из-за обвинений в оскорблении дочери (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня в Винницком лицее №6 произошел скандальный инцидент, отец одной из учениц избил учителя трудового обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Винница Online".

В Винницком лицее №6 произошел резонансный инцидент. Отец одной из учениц напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении своей дочери. Конфликт закончился серьезными травмами для педагога.

Словесная перепалка переросла в драку

По словам очевидцев, между отцом и учителем возник напряженный разговор, который быстро перерос в драку.

Педагога госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что 14 сентября 2023 года в Ровенской области учитель на уроке применил физическую силу к ученику. Он жестоко бил ребенка ногами у всех на глазах.

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