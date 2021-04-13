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В школі в США сталась стрілянина: є загиблий та поранені

Автор: Даша Харченко

В старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина трапилась в понеділок вдень у школі Остін-Іст-Магнет. Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих від вогнепальних поранень.

"Одна людина загинула, офіцер поліції отримав поранення внаслідок стрілянини, яка сталася в понеділок у старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі",- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заблокували доступ до школи. Потім служба місцевого шерифу повідомила, що загрози для громадськості немає, учнів відправили додому.

За даними abc News, правоохоронці прибули до школи за викликом про чоловіка, який "можливо мав при собі зброю". Коли поліцейські наблизилися до підозрюваного, пролунали постріли.

Чоловіка затримали на місці події. Триває розслідування.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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