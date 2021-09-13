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У школах Львова проводитимуть тест-скринінг на COVID

Автор: Сергій Пишкін

У Львові учнів й вчителів перевірятимуть на коронавірус. Цього тижня антиген-скринінг запровадять в одному з навчальних закладів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами заступника мера Львова Андрія Москаленка, щоранку в одній зі шкіл міста лікарі тестуватимуть учнів й вчителів на коронавірус. Через деякий час скринінг запровадять й в інших навчальних закладах.

"А опісля неї зможемо простежити динаміку захворювання, адже саме освітні заклади є місцем, де теоретично й практично передається інфекція. Відтак ми будемо думати про наступні кроки",- додав Москаленко.

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